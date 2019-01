Sony San Diego assume ex animatore di The Last of Us e Red Dead Redemption 2

Negli scorsi mesi vi avevamo parlato di come Sony avesse assemblato un nuovo studio first party situato a San Diego in collaborazione con Visual Arts Service, compagnia specializzata in animazione e motion capture che ha già lavorato a progetti come Uncharted, Death Stranding e God of War.

All'interno del team di sviluppo, troviamo già presenti alcuni tra gli sviluppatori di maggior spicco dell'industria, che nel loro curriculum possono vantare esperienze passate in software house come Naughty Dog, Sucker Punch e Guerrilla Games.

A rinfoltire la schiera, è arrivato da poco anche James Martinchek, ex animatore per giochi come The Last of Us, Uncharted 4: Fine di un Ladro e Red Dead Redemption 2. La notizia è stata condivisa da Quentin Cobb, senior game designer dello studio di San Diego, e già collaboratore di Martinchek (assunto appunto come lead animator) nel loro passato in Naughty Dog.

Sappiamo che Sony San Diego si trova segretamente al lavoro su action-adventure cinematografico, una tipologia di gioco ormai vista da molti come il marchio di fabbrica delle grandi produzioni in casa Sony. Al momento, tuttavia, lo studio preferisce non sbottonarsi sull'argomento, e rimanda al "futuro" le dovute presentazioni del progetto.

Il nuovo titolo targato Sony potrebbe accompagnare The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima nella chiusura dell'attuale generazione di console, oppure potrebbe arrivare al lancio di PlayStation 5. Voi cosa vi aspettate?