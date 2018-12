Sony San Diego è al lavoro su un action/adventure in terza persona cinematografico

Lo scorso mese di aprile, Sony Interactive Entertainment ha avviato la formazione di un nuovo studio a San Diego in collaborazione con Visual Arts Service, compagnia specializzata in animazione e motion capture che ha già lavorato a progetti come Uncharted, Death Stranding e God of War.

Nel team di Sony San Diego figurano inoltre diversi sviluppatori che hanno acquisito una notevole esperienza lavorando in passato in studi first-party del calibro di Naughty Dog, Guerrilla Games e Sucker Punch. Al momento non sappiamo cosa bolle in pentola presso la nuova filiale californiana, ma grazie ad un paio di annunci di lavoro apparsi in rete abbiamo avuto modo di scoprire qualche indizio.

Sony San Diego, nello specifico, è alla ricerca di un Senior Gameplay Animator con esperienza nello sviluppo di "action/adventure in terza persona di qualità". L'altra figura ricercata è un Lead Character Artist "motivato, talentuoso e creativo" che dovrà lavorare "al futuro dello storytelling cinematografico". Basta fare uno più per dedurre che i ragazzi del neonato studio sono al lavoro su un action/adventure in terza persona ad alto tasso cinematografico.

Di cosa potrebbe trattarsi? Davvero difficile dirlo con i pochi elementi a nostra disposizione. Con tutta probabilità, si tratta di un progetto ancora allo stadio embrionale, forse indirizzato alla prossima generazione di console, che richiede ancora di molto lavoro prima di essere presentato. In molti puntano ad una nuova IP, ma non è escluso che possa trattarsi di un seguito o uno spin-off di uno dei grandi franchise di Sony, come ad esempio Uncharted. Voi cosa ne pensate al riguardo? Diteci la vostra nei commenti!