Sony San Diego esiste ancora e lavora ad un progetto misterioso: Uncharted 5?

È dal 2018 che circolano indiscrezioni legate alla formazione del team di SIE San Diego, costituito da veterani dell'industria con esperienza in Naughty Dog, Guerrilla Games e Sucker Punch.

Negli ultimi anni, gli annunci di lavoro legati alla misteriosa software house hanno a più riprese attirato l'attenzione. Un'analisi delle competenze cercate dal team sembrava infatti suggerire la possibilità che SIE San Diego fosse al lavoro su nientemeno che la serie di Uncharted. Tali indiscrezioni non sono tuttavia mai state confermate e nel tempo non si è avuta alcuna notizia legata ad un potenziale Uncharted 5 per PlayStation 5.

A ormai oltre due anni di distanza, ancora non è chiaro quali siano le attività condotte da SIE San Diego, mentre recenti rumor sembravano persino suggerire un suo smantellamento. A scatenare questi ultimi, soprattutto l'abbandono del team da parte di alcuni sviluppatori, tra i quali John Bautista. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, tuttavia, quest'ultimo ha sentito tali indiscrezioni, confermando di aver lasciato la software house per ragioni personali e aggiungendo: "Per quanto ne so, lo studio è ancora lì e il progetto ancora in sviluppo".



Purtroppo, non è stato condiviso alcun indizio in merito al titolo in lavorazione presso SIE San Diego: per scoprire cosa bolle in pentola sarà dunque necessario attendere ancora. Sperate che si tratti di un Uncharted 5 per PlayStation 5?