Sony San Diego: il team misterioso al lavoro su Action Adventure e saghe già esistenti

Ormai dal 2018 si ricorrono rumor e indiscrezioni su di un misterioso nuovo team di sviluppo insediatosi a San Diego e parte della famiglia dei PlayStation Studios.

Sparito dai radar per diverso tempo, il team è tornato al centro del dibattito videoludico nel corso dell'autunno 2020, quando hanno trovato diffusione ulteriori conferme dell'effettiva esistenza dello studio, oltre che del fatto che San Diego sarebbe da tempo al lavoro su un progetto sul quale ancora non sembra essere tempo di alzare il sipario. Ora, nuovi dettagli emergono in maniera indiretta dal profilo LinkedIn di Michael Mumbauer, ex Studio Head e Senior Director of Visual Art presso i Worldwide Studios PlayStation.

Nel descrivere gli incarichi svolti per conto di Sony, il professionista condivide infatti tale dichiarazione: "Il suo più recente traguardo è consistito nel costruire da zero uno stellare team di sviluppo di Action/Adventure per PlayStation. Con sede in San Diego e dedito all'utilizzo di una tecnologia basata su di un engine proprietario, questo team è stato creato per espandere franchise esistenti e creare storie completamente inedite per la prossima generazione di videogiocatori". La descrizione, piuttosto prevedibilmente, ha rilanciato le ipotesi legate ad un possibile ritorno della saga di Nathan Drake. Di recente, tuttavia, un noto Insider ha escluso possa trattarsi di Uncharted 5.