Sony Santa Monica: cosa sappiamo sulla nuova IP PS5 di Cory Barlog?

Santa Monica Studio sta lavorando ad una nuova proprietà intellettuale per PlayStation 5 (e forse, PC?), questo non è un mistero, tuttavia la natura del progetto resta ancora assolutamente sconosciuta dal momento che fino ad oggi non abbiamo avuto informazioni ufficiali di alcun tipo. Ecco un riassunto di tutto quello che sappiamo al momento.

A novembre 2023 la Narrative Director di Gears è entrata far parte di Santa Monica Studio:

Bonnie Jean Mah ha lavorato su serie come Gears e Warhammer 40.000 Space Marine e questo farebbe pensare ad un possibile gioco Sci-Fi in sviluppo, come si mormora da anni.

E' noto come Cory Barlog non abbia diretto God of War Ragnarok per concentrarsi su questo gioco misterioso e secondo alcune indiscrezioni, il progetto potrebbe essere in cantiere da prima di God of War 2018, poi messo in pausa proprio per dedicarsi all'avventura di Kratos e Atreus.

E mentre un team di Santa Monica Studio si è dedicato al supporto post lancio di God of War Ragnarok (pensiamo al recente debutto del DLC Valhalla) una seconda unità starebbe lavorando con Barlog ad un gioco ad ambientazione Sci-Fi non ancora annunciato.

Quando ne sapremo di più? Difficile dirlo, il 2024 potrebbe essere l'anno giusto per un breve teaser ma in realtà sembra troppo presto per svelare un nuovo progetto targato Sony Santa Monica.