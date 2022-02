Sony Santa Monica oltre God of War Ragnarok: in sviluppo un gioco 'su larga scala'

Mentre proseguono i lavori su God of War Ragnarok, gli studi di Sony Santa Monica si dicono impegnati nella ricerca di nuovi talenti per ricoprire numerosi ruoli in un team di sviluppo chiamato a dare forma a progetto "su larga scala".

Le figure professionali ricercate dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios abbracciano tutti gli ambiti ludici, narrativi, produttivi e squisitamente artistici dell'industria dell'intrattenimento digitale, con ruoli di prestigio da affidare a esperti del settore e nuovi talenti. Tra le posizioni aperte da SIE Santa Monica spicca quella legata alla ricerca di un Direttore Artistico chiamato ad occuparsi di un "nuovo e non ancora annunciato progetto su vasta scala", un progetto che possa aiutare lo studio a perseguire la propria missione basata sul "creare videogiochi che sappiano ridefinire i generi a cui appartengono". Il nuovo Art Director, oltretutto, deve coordinare un "ampio team di sviluppo" nel faticoso processo di sviluppo da portare avanti per realizzare "ambientazioni, personaggi e creature".

Le schede che accompagnano le nuove posizioni lavorative aperte da SIE Santa Monica, ad ogni modo, non forniscono indicazioni sulle piattaforme di destinazione, di conseguenza allo stato attuale è davvero impossibile capire se il titolo sarà proposto in esclusiva su PlayStation 5 o, al contrario, verrà lanciato anche su PS4. E perché no, magari anche su PC e (addirittura) Xbox, Switch o sistemi mobile!

Alla luce delle ultime dichiarazioni del boss di SIE sulla visione multipiattaforma e live service di Sony dopo Bungie, infatti, l'indicazione offerta da Santa Monica Studio con il "nuovo viaggio su larga scala" da compiere con questo nuovo videogioco ci induce a non scartare nessuna ipotesi, anche la più sorprendente e (almeno ad oggi) insospettabile.