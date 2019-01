Sony Santa Monica sta assumento personale: nuovo progetto in arrivo?

Come spesso accade, gli annunci di lavoro di una software house sono sintomi che qualcosa bolla in pentola. Potrebbe essere il caso anche di Sony Santa Monica, che sembra stia cercando di rimpinguare le proprie fila con una serie di assunzioni annunciate sui propri canali social.

L'account ufficiale Twitter dell'azienda segnala infatti che lo studio è alla ricerca di diverse figure professionali per "espandere la famiglia". Molte posizioni erano già state aggiunte nel corso del 2018, ma recentemente sono state inseriti gli annunci relativi ad altri 5 ruoli chiave tra cui Build Engineer e Gameplay Controls Programmer.

Vale la pena però notare che alcune delle posizioni aperte rigurdano i team di sviluppo esterni della software house, per cui alcune delle nuove aggiunte non parteciperanno ai progetti interni dello studio.

Ciò nonostante, non si può non pensare che Santa Monica stia già pensando al suo prossimo titolo che, con molta probabilità, sarà il sequel di God of War. Il ritorno di Kratos, in una veste profondamente cambiata rispetto ai capitoli tradizionali visti sulle console old-gen, è stato largamente apprezzato da pubblico e critica, vincendo anche il titolo di gioco dell'anno ai The Game Awards, per cui non è difficile immaginare che la software house possa decidere di voler puntare su un nuovo videogame del franchise.

Se così fosse, cosa vi aspettereste da un nuovo capitolo di God of War?