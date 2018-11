Sony Santa Monica sta sviluppando un gioco per PS4 non ancora annunciato?

Secondo quanto emerso da un curriculum LinkedIn, Sony Santa Monica potrebbe essere al lavoro su un gioco per PlayStation 4 non ancora annunciato. Il Senior Software Engineer dello studio, Koray Hagen, ha riporta infatti la dicitura "Unannounced Project PS4" tra i progetti a cui sta lavorando.

Di cosa potrebbe trattarsi? Difficile dirlo, l'ipotesi più probabile è una nuova IP o un progetto minore, magari uno spin-off o una espansione stand-alone di God of War (sullo stile di Uncharted L'Eredità Perduta) da lanciare alla fine del ciclo vitale di PS4 in attesa di God of War 2, titolo non ancora annunciato ma che secondo alcuni rumor potrebbe far parte della lineup di lancio di PlayStation 5.

Non è escluso che il progetto misterioso possa essere proprio un gioco per PS5, nascosto sotto la dicitura "Unannounced PS4" proprio per sviare i sospetti e non confermare l'esistenza della nuova console Sony...