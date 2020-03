Sony Santa Monica, lo studio di God of War ha una nuova responsabile: l'annuncio ufficiale

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 4 marzo, i vertici di Google hanno annunciato l'apertura di un nuovo team First Party Google Stadia, alla cui guida è stata posta Shannon Studstill.

La veterana del mondo videoludico ha dunque abbandonato la propria posizione presso Santa Monica Studios, software house Sony responsabile dello sviluppo della serie di God of War. La produttrice esecutiva delle recenti avventure di Kratos e Atreus, nonché ex responsabile del team, ha così inaugurato una nuova fase nella propria carriera professionale.

A sostituirla, nell'anno di lancio di PS5, sarà Yumi Yang, veterana del settore con oltre 19 anni di esperienza nell'universo PlayStation. L'annuncio è giunto direttamente da Santa Monica Studios, tramite una dichiarazione rilasciata alla redazione di IGN.com. La nuova Studio Head, è stato evidenziato, "ha un'estesa esperienza nello sviluppo e vanta un grande coinvolgimento nella realizzazione di molti dei più grandi giochi di Santa Monica Studios". Tramite un portavoce è stato inoltre evidenziato il ruolo di rilievo da lei rivestito proprio in occasione dello sviluppo dell'ultimo God of War.



"Con la sua vasta esperienza e profonda comprensione del DNA creativo distintivo dello studio, - è stato aggiunto - si trova nella posizione perfetta per guidare Santa Monica Studios verso un fiero ed entusiasmante futuro".