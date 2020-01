Sony Santa Monica, teaser da narrative animator: God of War 2 per PS5?

Nell'aprile 2018, il team di Sony Santa Monica ha iniettato nuova linfa vitale nella saga di God of War, offrendo all'utenza PlayStation 4 un Kratos più maturo rispetto a quanto visto nella precedente trilogia.

La nuova avventura del protagonista, ora affiancato dal giovane Atreus, ha portato i giocatori ad esplorare l'affascinante universo della mitologia norrena. Guadagnatosi grane apprezzamento da parte di pubblico e critica, il nuovo God of War è inoltre stato insignito del titolo di Gioco dell'Anno in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards del dicembre 2018. Con queste premesse, non sorprende che gli appassionati stiano attendendo con ansia notizie in merito ad un eventuale sequel.

In questo quadro, anche un semplice Tweet può attirare su di sé grande curiosità: è quanto accaduto ad un cinguettio pubblicato da Kim Newman, narrative animator presso Santa Monica Studio. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la donna ha infatti condiviso un'istantanea che la ritrae con l'ormai familiare tenuta tipica delle sessioni di motion capture. Lo scatto è stato accompagnato da un messaggio sibillino: "È bello essere tornati nella tuta". Pur non contenendo immediati riferimenti a God of War, la fantasia dei fan presenti sul social network è immediatamente volata ad un God of War 2, magari per PlayStation 5. Voi cosa ne pensate?



Già in passato alcuni annunci di lavoro pubblicati dal team avevano portato alla diffusione di rumor su di un God of War 2, ma ad ora, nessuna conferma ufficiale è giunta in merito. In attesa di saperne eventualmente di più, segnaliamo che Cory Barlog, director presso Santa Monica, ha recentemente confessato di voler raccontare l'incontro tra Kratos e Faye.