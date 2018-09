Sony Santa Monica, Ubisoft e Blizzard pronti ad assumere gli ex dipendenti di Telltale

Come dichiarato dal CEO di Telltale Games Pete Hawley, al momento il team si è ridotto a soli 25 membri, al fine di assolvere gli ultimi obblighi con i partner commerciali. L'azienda ha chiuso anche la propria divisione di publishing e cancellato tutti i progetti in cantiere (tra cui Stranger Things, The Wolf Among Us 2 e gli ultimi due episodi di The Walking Dead: Final Season ), preparandosi a chiudere definitivamente i battenti dopo 14 anni di attività.

We’re incredibly sad to hear about the reported employee impact at Telltale. We’re actively hiring and would love to connect. Storytellers, creatives, devs of all disciplines wanted. Email us direct sms@sony.com https://t.co/aAGbqZEz0s — Santa Monica Studio (@SonySantaMonica) 21 settembre 2018

To everyone affected, connect with our recruiters and check our openings. And thank you. The entertainment you've given us over the years has been incredible and is a testament to your collective talent and passion. Hang in there, thinking of you! 💙#telltalejobs #gaming #gamedev https://t.co/bKylgjL1HC — Blizzard Careers (@BlizzardCareers) 21 settembre 2018

#TelltaleJobs folks -- meet us Monday 9/24 on the patio at BJ’s in San Rafael starting at 4:30PM. Let's talk about job opportunities over some drinks & food, our treat. https://t.co/RAOWQU3Z1o #UbiSF — Ubisoft SF (@UbisoftStudioSF) 21 settembre 2018

We're sorry to hear the news coming out of #Telltale Games today. If you've been impacted, please head over to https://t.co/3DvDn49B5o to see our current vacancies #Telltalejobs pic.twitter.com/YHQ2JnApHY — NinjaTheory (@NinjaTheory) 21 settembre 2018