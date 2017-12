Sony: "Se pensate che il 2017 sia stato un buon anno, aspettate che arrivi il 2018"

Il 2017, che fra poco più di una settimana potrà dirsi finalmente concluso, è stato indubbiamente un anno intenso e ricco di soddisfazioni per tutti i videogiocatori., però, sembrerebbe avere in serbo dei piani ancora più ambiziosi per l'anno che verrà.

Sony XDev, team di supporto per gli studi first party europei del colosso nipponico, ha postato un interessante tweet sul proprio profilo.

"Se pensate che il 2017 sia stato un grande anno, aspettate di vedere cosa avremo nel 2018", è la didascalia che accompagna la simpatica GIF che trovate riportata in calce alla notizia.

Sono, in effetti, già diversi i titoli che sappiamo già essere in arrivo su PlayStation 4 per il prossimo anno: God of War, Detroit: Become Human, Days Gone, Spider-Man, Shadow of the Colossus, e la neo-annunciata versione remastered di MediEvil. Chissà, però, che questo tweet non stia facendo da velato preambolo a dei futuri annunci importati per la line-up della console Sony. Voi cosa vi aspettate per il prossimo anno? Credete che ci sia davvero il potenziale per vivere un anno videoludico qualitativamente migliore rispetto al 2017?