Sony e Seagate annunciano Game Drive, hard disk esterno per PS4 e PS4 PRO

Sony Interactive Entertainment e Seagate hanno annunciato l'imminente lancio negli Stati Uniti di un nuovo hard disk esterno per PlayStation 4, denominato Game Drive e disponibile in Nord America dalla prossima settimana.

Game Drive è un hard disk esterno USB da 2 Terabyte prodotto da Seagate con licenza ufficiale PlayStation, compatibile con PS4, PS4 Slim e PS4 PRO semplicemente tramite Plug n Play, senza bisogno di scaricare software di gestione o configurare applicazioni di alcun tipo.

Il design di Game Drive e le finiture sono state realizzate per adattarsi all'estetica di PlayStation 4, con logo "PlayStation" ben visibile in alto a destra e un led di stato nella parte superiore sinistra. La periferica sarà disponibile dalla prossima settimana in Canada e negli Stati Uniti al prezzo di 89 dollari (119 dollari canadesi), nessuna conferma al momento riguardo il lancio in Europa.