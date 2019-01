Sony sfida a immortalare la Paura:i giocatori rispondono con Bloodborne,God of War e Altri

Prosegue l'iniziativa Share of the Week, con il quale, a cadenza settimanale, gli Utenti Playstation 4 sono invitati ad inventarsi fotografi in-game per realizzare spettacolari scatti tematici.

Protagonista della sfida della settimana precedente è stata la Gioia, mentre in quella corrente i videogiocatori sono stati chiamati ad immortalare la "Paura" sulle proprie console. Come di consueto, gli scatti sono veramente notevoli e coinvolgono diversi Titoli disponibili sull'Ammiraglia di Casa Sony. Tra questi, immancabile è prevedibilmente Bloodborne, con le sue oscure vicende ed inquietanti atmosfere. Tiene il passo anche Resident Evil 7, insieme a Hellblade: Senua's Sacrifice. Presenti, infine, anche God of War e Batman: Arkham Night. Come di consueto, potete visualizzare le immagini selezionate nel corso della settimana a questo link. Qual è il vostro preferito?



Il Tema del nuovo Share of the Week si allontana decisamente da quello del terrore. Argomento portante è infatti "All that Glitters" - "Tutto ciò che luccica". Uno spunto sicuramente interessante, restiamo perciò in attesa dei nuovi scatti vincitori. In chiusura, ne approfittiamo per ricordare ai Lettori interessati al tema della fotografia in-game che sulle pagine di Everyeye sono disponibili numerosi approfondimenti dedicati all'argomento e a specifici Titoli. Tra questi, ricordiamo: Assassin's Creed Origins, Marvel's Spider-Man, God of War o Shadow of the Colossus.