Sony sfida i videogiocatori ad immortalare una 'posa perfetta' in-game

Prosegue l'interessante iniziativa Share of the Week, con cui Sony sfida i propri utenti Playstation 4 e Playstation 4 Pro a rappresentare con fotografie in-game un particolare tema.

La sfida appena conclusasi, vedeva i videogiocatori attivi sull'ammiraglia di casa Sony impegnati con un tema decisamente interessante: immortalare una posa particolarmente evocativa di un personaggio videoludico. Come di consueto, gli utenti si sono sbizzarriti, realizzando alcuni scatti davvero notevoli, tratti da, tra gli altri, Red Dead Redemption 2, Horizon: Zero Dawn, Battlefield V o Assassin's Creed Odyssey. Potete trovare gli scatti vincitori a questo link.

Per chi di voi volesse partecipare all'iniziativa Share of the Week, ricordiamo che è sufficiente condividere i vostri scatti in-game sui principali social media utilizzando gli hashtag #PS4share e #PSBlog. I migliori scatti saranno poi pubblicati sul Blog di Playstation ogni venerdì. Nella stessa occasione è annunciato il tema scelto per la nuova sfida settimanale. La scorsa settimana, il tema dello Share of the Week sono state le Emozioni, mentre, a partire da oggi, focus del contest è un singolo gioco: Warframe. Sony lancia infatti la nuova sfida con queste parole: "La prossima settimana, emergi dal sonno criogenico per salvare un sistema solare inghiottito dalle fiamme della guerra, in Warfare".