Sony sfida i videogiocatori a rappresentare le Emozioni in un contest fotografico in-game

Recentemente sulle pagine di Everyeye.it vi abbiamo proprosto uno speciale sull'arte della fotografia applicata ai panorami ricreati da Rockstar all'interno di Red Dead Redemption 2.

Quest'oggi vi segnaliamo invece alcuni scatti realizzati dagli utenti Playstation 4 in occasione dell'ultimo "Share of The week", il contest fotografico tematico settimanale organizzato da Sony sulla propria ammiraglia. La scorsa settimana vi avevamo segnalato gli splendidi "scatti" realizzati dai videogiocatori di Red Dead Redemption 2 che avevano partecipato alla competizione.

Tuttavia, il Share of the Week di questa settimana non limitava la scelta dei giocatori ad un unico titolo, ma indicava come tema generale quello delle "Emozioni". Gli utenti di Playstation 4 e Playstation 4 Pro si sono dunque nuovamente sbizzarriti, coinvolgendo numerosi giochi e dando vita ad immagini decisamente interessanti. Potete osservare le foto vincitrici a questo link. Tra i giochi coinvolti troviamo God of War, Red Dead Redemption 2, Beyond: Two Souls, Horizon Zero Dawn e persino l'insospettabile Spyro Reignited Trilogy. Numerose anche le emozioni immortalate: dalla rabbia allo scetticismo e alla riflessione.



Che ne pensate, vi piacciono questi nuovi scatti? Conoscevate l'iniziativa "Share of the Week"? Avete mai partecipato? Fatecelo sapere nei commenti! Il tema della sfida della prossima settimana sarà Valkiria Chronicles 4.