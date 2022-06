Sony Showcase del 28 giugno: seguitelo con noi su Twitch dalle 22:30

Una nuova settimana inizia e dei nuovi eventi sorgono all’orizzonte; uno di questi è il Sony Showcase of New Products in programma martedì 28 giugno alle 23:00 ora italiana. Siete curiosi di scoprire le novità? Seguitelo su Twitch insieme a noi.

Negli scorsi giorni si sono susseguiti leak e rumor vari su Twitter che vogliono il colosso nipponico pronto a presentare dei nuovi componenti hardware per arricchire l’offerta di accessori e periferiche che orbitano attorno alla propria console; in particolare le informazioni diffuse in questi giorni parlano di tre nuovi set di cuffie del set INZONE, nello specifico:

INZONE H3

INZONE H7

INZONE H9

I tre headset da gaming, dovrebbero chiaramente avere alcune caratteristiche in comune tra loro come il supporto all’audio a 360°, mentre ad esempio solo il modello H3 dovrebbe essere cablato essendo l’entry level di questa nuova gamma. Altre voci di corridoio indicano anche la presenza di due nuovi monitor da gaming pensati apposta per sfruttare al massimo le caratteristiche della PlayStation 5.

In attesa di saperne di più, vi invitiamo quindi a seguire con noi il Sony Showcase of New Products martedì 28 giugno sin dalle ore 22.30, quando la redazione di Everyeye.it inizierà un breve pre-show in attesa della presentazione che avrà inizio alle ore 23.00. Come sempre ci trovate sul canale Twitch di Everyeye.it e vi ricordiamo che con un semplice clic sul cuoricino viola potrete rimanere sempre aggiornati su tutte le live del nostro corposo palinsesto settimanale.