Sony Showcase fissato per il 28 giugno: nuovi headset INZONE Series-H per PS5?

Dopo gli insistenti leak e rumor dei giorni scorsi, secondo i quali si starebbe avvicinando l'annuncio di una nuova serie di headset da parte di Sony, la compagnia giapponese è finalmente uscita allo scoperto per annunciare un nuovo showcase.

Stando a quanto rivelato su YouTube, il Sony Showcase of New Products prenderà il via alle ore 23:00 del 28 giugno. Sebbene il colosso giapponese non abbia rivelato chiaramente i contenuti della diretta, la tagline "Find your New ZONE", sembra darci ben più di qualche indizio, anche alla luce dei rumor di cui sopra. Diverse fonti hanno infatti riferito che Sony avrebbe in cantiere i nuovi Headset INZONE H-series, che vista l'assonanza potrebbero essere a tutti gli effetti i protagonisti del suddetto showcase.

Stando a quanto reso noto dal portale 91 Mobiles, la nuova serie sarebbe composta da tre headset denominati Inzone H3, Inzone H7 e Inzone H9, tutti dotati del supporto per l'audio spaziale a 360 gradi e della certificazione Discord, nonché particolarmente adatti alla fruizione su PS5. L'H3 sarebbe il più economico del lotto, essendo dotato di una connessione cablata, mentre l'H5 offrirebbe funzionalità wireless. L'H9, il più costoso della serie, avrebbe a bordo anche una tecnologia per la cancellazione del rumore di fondo. Restiamo in attesa dello Showcase per la conferma ufficiale, ricordando che le stesse fonti hanno anche parlato dell'esistenza di due nuovi monitor da gaming perfetti per PS5 e di un DualSense Pro.