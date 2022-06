Sony Showcase: nuove cuffie, monitor da gaming e tutti gli annunci per PS5 e PC

L'evento Sony Showcase del 28 giugno non ha riservato particolari sorprese, l'intera lineup era stata leakata la scorsa settimana ed effettivamente nel corso della trasmissione il colosso giapponese ha annunciato esattamente quello che ci aspettavamo: monitor e cuffie da gaming come parte del nuovo brand INZONE.

Con queste parole, Sony Corporation introduce al pubblico INZONE, brand dedicato ai giocatori PC e PlayStation: "con la forte storia di Sony di prodotti di tecnologia audio e visiva di fascia alta, riteniamo che questa nuova linea offrirà ancora più opzioni per coloro che desiderano aggiornare i loro attuali sistemi di gioco."

Al momento la compagnia ha annunciato le cuffie INZONE H3, H7 e H9 e i monitor Sony INZONE M3 ed M9. Gli headset sono pensati per accontentare ogni tipo di pubblico iniziando dalla fascia entry level fino a coloro che desiderano accessori premium di alta qualità, i due monitor puntano invece al mercato del pro gaming e dei creator, con il supporto per un'ampia gamma di tecnologie come HDMI 2.1, NVIDIA G-SYNC e Auto HDR Tone Mapping.

Le novità però non finiscono qui, Sony ha anche annunciato l'app INZONE Hub per PC, pensata per gestire al meglio i monitor e le cuffie del marchio e personalizzare così la propria esperienza d'uso. Infine è stata annunciata una partnership con vari tornei e campionati eSports come EVO 2022 e 2023 (dal 2021, EVO è di proprietà di Sony), PGL DOTA2 Arlington Major 2022 e Valorant Champions Tour.