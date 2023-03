Sony, Shuhei Yoshida e l'IA: grande entusiasmo per quello che può fare questa tecnologia

Con l'avvento del trionfo di Shuhei Yoshida ai BAFTA 2023 e della premiazione dell'ex presidente dei PlayStation Studios, la redazione di GamesIndustry ha avuto modo di compiere alcune interessanti discussioni con l'attuale Head of PlayStation Indies circa alcuni aspetti che concernono il mondo videoludico delle produzioni minori.

Nel corso della chiacchierata, infatti, Shuhei Yoshida ha parlato di una PlayStation 'poco amica' degli sviluppatori indie. Eppure, proprio in concomitanza delle suddette dichiarazioni, lo stesso Yoshida ha avuto modo di esporsi pubblicamente su alcune tematiche connesse allo sviluppo videoludico. Nel dettaglio, parliamo delle IA generative e delle grandi opportunità che offre agli studi di sviluppo più piccoli per le risorse artistiche ed altro ancora.

"Sono entusiasta per ciò che questi strumenti possono fare, specialmente per i team più piccoli o anche per i singoli sviluppatori. Questa mattina stavo fotografando i giochi degli studenti in una competizione che stavo giudicando e un gioco creato da un piccolo gruppo di studenti sembrava incredibilmente bello. Loro hanno usato MidJurney per creare gli asset, quindi è vero".

L'entusiasmo correlato alle potenzialità di queste nuove tecnologie si collega all'idea che "questi strumenti di intelligenza artificiale saranno usati in futuro, non solo per la creazione di risorse ma anche per le animazioni, il comportamento delle IA e per le fasi di debug". "La natura dei lavori cambia", afferma sempre lo stesso Yoshida, "ma questo è ancora uno strumento. Un essere umano deve usare lo strumento in modo intelligente". Yoshida si aspetta quindi un grande cambiamento nei prossimi anni - o decenni -, che andranno a modificare radicalmente l'industria dei videogiochi.