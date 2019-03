Sony smetterà di vendere i codici dei giochi digitali nei negozi fisici USA

Grazie ad un documento di GameStop trapelato in rete, abbiamo scoperto che a partire dal 1° aprile Sony Computer Entertainment interromperà la vendita dei codici dei titoli digitali nei negozi dislocati sul territorio statunitense.

Nella comunicazione riservata ai dipendenti della nota catena, questi ultimi vengono esplicitamente invitati a proporre la copia fisica di un determinato gioco a tutti i clienti intenzionati ad acquistare il codice digitale riscattabile sul PlayStation Store. Il provvedimento interessa tutte le catene, non solo GameStop, e non sembra riguardare le PSN Card, che continueranno ad essere vendute in differenti tagli. In sostanza, tutti coloro interessati, ad esempio, a Marvel's Spider-Man, non troveranno più in vendita dei codici specifici per il gioco. Dovranno necessariamente acquistarlo dal PlayStation Store oppure prendere delle PSN Card dal valore corrispondente.

Nonostante la vendita verrà interrotta dal 1° aprile, Sony onorerà tutti i preordini effettuati per i codici digitali di Mortal Kombat 11 e Days Gone. Al momento, tale provvedimento risulta confermato per i soli Stati Uniti d'America, e non sappiamo se verrà esteso anche dalle nostre parti. Con tutta probabilità, in ogni caso, non saranno molti gli utenti ad essere influenzati da tale scelta. L'acquisto di un codice digitale in un negozio fisico al posto della copia retail non sembra essere una pratica particolarmente diffusa.

A proposito di PlayStation Store, ne approfittiamo per ricordarvi che in questi giorni è attiva la promozione sui giochi a meno di 20 e 10 euro.