Sony sorpassa Nintendo nella classifica delle aziende giapponesi più ricche

In base agli ultimi dati snocciolati dalla redazione di Toyo Keizai, Sony è riuscita a sorpassare Nintendo nella speciale classifica delle aziende giapponesi più ricche, in termini di liquidità.

L'analisi finanziaria della redazione nipponica fotografa così la situazione venutasi a creare dopo i mesi di emergenza sanitaria (ed economica) per la pandemia da Coronavirus. Il dato registrato da Toyo Keizai sembra però contraddire il successo commerciale ottenuto in questi mesi da Nintendo grazie al lancio di Animal Crossing New Horizons e all'enorme richiesta di console Switch.

Stando agli analisti di settore, tra le cause che hanno comportato questo inaspettato avvicendamento tra Sony e Nintendo sul trono dell'azienda giapponese più ricca potrebbe esserci la carenza di scorte di Switch venutosi a creare nella fase più critica dell'emergenza da virus COVID-19.

A detta dell'outlet nipponico CareerConnection, però, la produzione di Switch è tornata alla normalità, di conseguenza non sappiamo quanto a lungo potrà durare il primato ottenuto in questi mesi da Sony su Nintendo in termini di liquidità aziendale, specie in considerazione del denaro che Sony dovrà investire da qui a breve nella produzione in massa e nella distribuzione di PlayStation 5.