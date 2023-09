Sony: dopo il sospetto attacco hacker, boom di ricerche su come cancellare l'account PS

A seguito del presunto attacco hacker che vedrebbe violati tutti i sistemi di Sony dei giorni scorsi, in rete è salita alle stelle una specifica ricerca da parte degli utenti, che sul web cercano una cosa ben precisa: come cancellare il proprio account su Playstation.

Stando ai dati di Google Trends, queste parole chiave hanno registrato un aumento del 277% a seguito della notizia di una possibile violazione dei sistemi Sony da parte del gruppo Ransomed.VC. Per il momento, Sony ha confermato di star indagando sull'accaduto per fare chiarezza.

Ad ogni modo, in verità al momento non c'è alcuna conferma di una fuga di dati riservati per scopi di vendita, né di altre violazioni ai sistemi PlayStation. Ciò non è servito a far desistere i numerosi avventori nel web, che si sono affidati a Google per capire come liberarsi del proprio account PlayStation.

Pur non avendo un'idea della portata effettiva delle query in termini di dati, l'aumento percentuale nel traffico di ricerca è indubbiamente indicativo di una certa preoccupazione generale che aleggia tra gli utenti della console di Sony, suggerendo che diversi fra loro stanno quantomeno prendendo in considerazione l'ipotesi di chiudere il proprio account.

Naturalmente, però, le ricerche da sole non possono essere considerate rappresentative delle eventuali cancellazioni che ci sono state o ci saranno, e di cui non ci sono dati.

Per molti, inoltre, laddove un attacco hacker fosse effettivamente stato realizzato, la cancellazione dell'account non porterebbe alcun beneficio. In ogni caso, se dovesse servirvi la procedura, potete consultare la nostra guida su come eliminare un account da Playstation 4.