Sony, sospetto hacking da Ransomed.vc: 'violati tutti i sistemi'

A breve distanza dal diffondersi dei numerosi leak che hanno colpito Microsoft, potrebbe ora essere il turno di Sony di finire inaspettatamente sotto i riflettori.

A segnalarlo è Ransomed.vc, collettivo di hacker attivo da poco tempo, ma che nel solo mese di settembre - stando a quanto riferito da CyberSecurity Connect - avrebbe già messo a segno importanti furti di dati. Tramite i propri canali, il gruppo dichiara di aver "compromesso tutti i sistemi di Sony". A riprova della violazione dei sistemi di sicurezza informatici del colosso giapponese, Ransomed.vc ha pubblicato quella che sostiene essere una piccola porzione dei dati riservati ora in proprio possesso.

Stando a quanto visionato da CyberSecurity Connect, tuttavia, tali documenti non sembrerebbero in verità essere troppo significativi. In aggiunta, il volume di informazioni nelle mani del gruppo ammonterebbe a un totale di circa seimila file. Un volume di dati forse un po' troppo contenuto per un collettivo che afferma di aver violato "tutti i sistemi" del gruppo Sony.



Al momento, dunque, non è chiaro quale sia la situazione, soprattutto in assenza di dichiarazioni da parte della stessa azienda giapponese. Dai propri canali, Ransomed.vc afferma che Sony avrebbe deciso di non pagare alcun riscatto per i dati, che sarebbero dunque ora pronti per essere venduti al miglior offerente. La scadenza dell'asta sembra essere fissata al prossimo 28 settembre.