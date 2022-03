Sony ha spedito dei misteriosi prototipi di console negli USA: si tratta di PS5 o PSVR2?

Lo scorse mese di novembre, Sony ha effettuato delle misteriose spedizioni dal Regno Unito agli Stati Uniti in cui pare siano stati coinvolti dei prototipi di console da gioco.

Come segnalato da TweakTown, ad Oakland, California, sono arrivati dei carichi che trasportavano dei dev kit di console non meglio specificate, ma che con buona probabilità corrispondono a delle PlayStation 5 modificate rispetto al modello standard. Potremmo star parlando dei primi tentativi con PS5 Pro, ma non è da scartare neanche l'ipotesi PlayStation VR 2.

Un'altra spedizione, risalente a novembre, ci dice che Sony Interactive Entertainment Europe ha spedito altri prototipi di console dalla sua sede centrale di Londra a Norfolk, in Virginia. La spedizione è stata effettuata in 4 CTN (cartoni) del peso di 694 kg, e riporta il codice codice HS n. 981700, che è generalmente assegnato ai prodotti correlati ai videogiochi.

Difficile dire perché Sony abbia scelto la Virginia come destinazione del carico, dal momento che non vi sono presenti grandi sedi del colosso nipponico ma solo piccoli centri di servizio: che siano semplicemente delle console PS5 da riparare?

Insomma, potrebber trattarsi di hardware che Sony ha intenzione di commercializzare in futuro, ma potrebbero essere banalmente delle console che hanno bisogno di manutenzione e di servizi di riparazione, ed al momento è davvero difficile azzardare ipotesi più plausibili. Intanto, abbiamo scoperto che Sony ha registrato un nuovo brevetto per il ray tracing accelerato su PS5.