Sony spera che Days Gone possa diventare un franchise

In un anno particolarmente silenzioso per la compagnia, Sony cercherà di piazzare sul mercato una nuova esclusiva di successo con Days Gone, il nuovo gioco open world a tema zombie sviluppato dai ragazzi di Bend Studio.

A quanto pare, la compagnia nipponica punta convintamente sulla sua nuova IP, tanto da aver già messo in preventivo l'eventualità di trasformare il titolo in una vera e propria serie (scenario che con buona probabilità si concretizzerà già nei casi di Marvel's Spider-Man di Insomniac Games e del "reboot" di God of War di Santa Monica).

Nel corso di un evento dedicato all'action-adventure, infatti, un PR di Sony ha confermato che la speranza comune è che Days Gone riesca a fare breccia nel cuore dei fan PlayStation 4, in modo da giustificare l'eventuale realizzazione di un seguito. "L'obiettivo è sempre quello di creare un gioco che la gente possa amare e desiderare ancora", sono state le parole del rappresentante della compagnia.

Days Gone, in via di sviluppo da ormai 5 anni presso gli studi della software house in passato autrice della serie di Syphon Filter, sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 26 aprile. Un video comparativo ha mostrato l'evoluzione grafica di Days Gone dal 2016 ad oggi.