Sony spiega perché ci è voluto così tanto per annunciare Ghost of Tsushima

Parlando ai microfoni di GameSpot, il vicepresidente senior diMichael Denny ha parlato dell'annuncio di, spiegando i motivi che hanno spinto a presentare il gioco soltanto dopo tre anni di sviluppo.

"Penso che la cosa giusta da fare...e lo stiamo imparando insieme a tanti altri publisher...sia quella di annunciare i giochi nel momento giusto. In passato abbiamo commesso l'errore di fare annunci troppo in fretta, possiamo ammetterlo tranquillamente. Sucker Punch sta lavorando a un grande progetto, un gioco che volevano realizzare da tempo. E credo che questo sia il momento adatto per annunciarlo, siamo già in possesso di una versione giocabile del titolo. Quindi siamo entusiasti di poterne parlare al resto del mondo." spiega Michael Denny.

Dopo circa tre anni di sviluppo, dunque, lo studio dietro Infamous: Second Son è stato finalmente in grado di svelare Ghost of Tsushima, progetto di cui siamo venuti a conoscenza durante l'ultimo Paris Games Week. Ricordiamo che il gioco è atteso in esclusiva per PlayStation 4 a data ancora da stabilire.