Sony spinge su remaster e remake, alcuni giochi usciranno in contemporanea su PS5 e PC?

Silknigth è un fiume in piena, l'insider diventato celebre per aver anticipato la data di annuncio di Ghost of Tsushima per PC sembra essere bene informato sugli affari di Sony e ci rivela alcuni retroscena molto interessanti.

A quanto pare Sony "non avrebbe intenzione di fermare la macchine delle remaster" e attualmente avrebbe in cantiere una serie di riedizioni (remake e remaster) in fase di sviluppo, in particolare il 2025 sarà "un anno significativo per il brand" con probabile riferimento ai festeggiamenti per il trentesimo anniversario di PlayStation, che cade il 3 dicembre 2024.

Tra i vari progetti in questione non sembrano esserci in programma riedizioni di Killzone e Resistance, sottolinea l'insider, che però non si sbilancia su altri possibili nomi di giochi rimasterizzati o remake in uscita.

Inoltre Silknigth si sbilancia riguardo una possibile uscita in contemporanea di giochi Sony su PS5 e PC. La compagnia potrebbe testare una pubblicazione in simultanea per giochi più piccoli come Until Dawn in Unreal Engine 5 in uscita nel 2024 (o come il recente Helldivers 2, anche se in questo caso parliamo di un gioco second party) ad esempio, ma i "big" dovrebbero essere intoccabili per il momento, continuando a mantenere l'uscita prima su PS5 e in seguito su PC per i grandi giochi narrativi del catalogo PlayStation.

A questo punto non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite sull'esistenza di ulteriori remake di giochi targati PlayStation Studios.