Sony-Square-Enix: gli accordi per le esclusive PS5 aumenteranno, secondo un insider

Sembrava che fra Square-Enix e Microsoft fosse sboccito l'amore dopo l'annuncio di Final Fantasy XIV per piattaforme Xbox, eppure le voci di corridoio più recenti riavvicinano il publisher a Sony, con cui ha stretto più di una collaborazione negli ultimi anni.

Nei forum ResetERA, Head on the Block, che in passato, sotto il nome di I'm a Hero Too, ha fornito anticipazioni corrette su una serie di titoli giapponesi, ha recentemente parlato del rapporto tra PlayStation e Square Enix, affermando che le cose andrano "molto, molto peggio" con il passare dei prossimi mesi. È altamente improbabile che l'insider si riferisca qui a una possibile acquisizione dell'editore della serie Final Fantasy, ma sembra proprio che il rapporto tra le due società non farà altro che rafforzarsi.

Quello tra Sony e Square-Enix è un legame da cui sono provenute diverse esclusive PlayStation, prime fra tutte quelle legate alla serie JRPG di Final Fantasy: si pensi a Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, titoli che per l'insider non arriveranno mai su Xbox. Non sempre le cose sono andate come da previsioni, come ad esempio nel caso dello sfortunato Forspoken.

L'arrivo di Final Fantasy XIV su Xbox e i continui sforzi di Phil Spencer per avvicinare Microsoft al mondo del gaming giapponese lasciavano credere che Square-Enix si sarebbe aperta maggiormente alla pubblicazione multipiattaforma, al contrario di quanto afferma l'insider in questione. Staremo a vedere come deciderà di agire il puublisher con i suoi prossimi annunci.