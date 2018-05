Sony sta considerando nuovi metodi per sfruttare PS Vita in sinergia con PlayStation 4

Da alcuni anni a questa parte, PlayStation Vita non sta più ricevendo un supporto concreto, né da parte di Sony, né da parte dei maggiori publisher dell'industria videoludica. Ciononostante, il colosso giapponese sembrerebbe essersi messo in cerca di nuovi metodi per valorizzare la sua console portatile.

Rilasciando un'intervista a Bloomberg Japan (tradotta e riassunta poi da Serkan Toto di Kantan Games), John Kodera, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, è tornato a parlare contro tutti i pronostici di PlayStation Vita, rivelando come la compagnia stia prendendo in esame delle alternative con cui tornare a sfruttare in maniera attiva la piattaforma.

"Kodera afferma che Sony sta tenendo nuovamente in considerazione diverse possibilità per PS Vita", leggiamo dalla traduzione di Serkan Toto. "Una notizia che giunge dopo le dichiarazioni di Andrew House, che durante lo scorso autunno parlò di un mercato mobile non abbastanza grande. Kodera dichiara che, sebbene PlayStation 4 e PlayStation Vita siano due macchine separate (home console vs console portatile), Sony rimane sempre in cerca di nuovi modi per offrire esperienze di gioco uniche".

Non ci viene svelato nulla di concreto, dunque, ma è abbastanza curioso che, al netto dei segnali negativi giunti recentemente, Sony sia ancora al lavoro per sfruttare PS Vita, una piattaforma che secondo tantissimi utenti avrebbe dovuto ricevere un supporto migliore da parte della compagnia per ottenere il successo auspicato.

Nel corso del Corporate Strategy Meeting and IR Day di Sony, Kodera ha inoltre parlato di PlayStation 4, lasciando intendere come la home console si stia ormai avvicinando verso il viale del tramonto.