Sony sta formando uno studio a San Diego per un nuovo gioco

Stando a un recente annuncio di lavoro pubblicato da Sony Interactive Enertainment, sembra proprio che il colosso giapponese stia formando un nuovo studio a San Diego dedicato allo sviluppo di un Action Adventure in terza persona non ancora annunciato. Di cosa potrebbe trattarsi?

"Sony PlayStation sta formando un nuovo team di sviluppo a San Diego in collaborazione con Visual Arts Service, il pluripremiato studio di animazione e motion capture che ha già preso parte a progetti come Uncharted, Death Stranding e God of War." si legge nell'annuncio di lavoro pubblicato da Sony.

Come specificato dal colosso giapponese, il nuovo gioco in cantiere non è stato ancora annunciato e verrà sviluppato insieme a un grande studio di Sony. La compagnia ha però specificato un dettaglio molto interessante sulla figura ricercata: la posizione di lavoro è infatti riservata a un Gameplay Engineer che abbia dimestichezza con i giochi in terza persona e con gli Action Adventure. Il nuovo progetto a cui lavorerà lo studio di San Diego apparterà dunque a questo genere?

Quale sarà, invece, lo studio di Sony a cui verrà accostato il nuovo team di San Diego? Stando a un profilo emerso su LinkedIn, potrebbe trattarsi addirittura di Naughty Dog. Forse Sony vuole produrre un nuovo capitolo di Uncharted alleggerendo il carico di lavoro sul team impegnato a realizzare The Last of Us Part 2? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla compagnia giapponese.