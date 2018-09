Sony sta lavorando sodo per migliorare il PSN in vista del lancio di PlayStation 5 (rumor)

I rumor su PlayStation 5 si rincorrono ormai da mesi, sebbene Sony non abbia mai annunciato nulla in merito all'erede delle attuali console. Non si parla solo di specifiche tuttavia, ma anche di miglioramenti all'infrastruttura di rete.

Jez Corden, giornalista di WindowsCentral, afferma di aver sentito alcune voci secondo le quali Sony sarebbe al lavoro per migliorare in maniera radicale l'infrastruttura del PlayStation Network in vista del lancio di PlayStation 5. "A quanto pare, non stanno riposando sugli allori per quanto riguarda la piattaforma cloud", ha aggiunto.

Inutile precisare che quanto riferito non è stato in alcun modo confermato dalla compagnia giapponese, e che non possiamo assicurare la veridicità dell'informazione. In ogni caso, quanto affermato da Corden rappresenta sicuramente un interessante spunto di riflessione. Oggigiorno, il successo di una console non dipende solamente dalla potenza dell'hardware e dalla libreria di giochi, ma anche da un'adeguata infrastruttura di rete, capace allo stesso tempo di fornire un'ampia gamma di servizi e di sorreggere a dovere le sempre più preponderanti componenti multiplayer dei titoli. Che Sony si stia impegnando per migliorare il PlayStation Network, quindi, non sembra una'evenienza poi tanto remota.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi il PSN ha bisogno di un potenziamento? Secondo altri recenti rumor, AMD si troverebbe attualmente al lavoro al fianco di Sony e Microsoft per lo sviluppo di PlayStation 5 e Xbox Scarlet.