Sony si prepara ad acquisire Take-Two insieme a Rockstar e 2K Games?

Dalle colonne del sito economico MarketWatch, l'analista Joel Kulina di Wedbush Securities sgancia una vera e propria bomba mediatica collegando l'odierno rialzo del 5,19% delle azioni di Take-Two Interactive alla volontà dei vertici di Sony di acquisire il controllo della compagnia.

L'acquisizione di Take-Two garantirebbe a Sony il totale controllo sulle proprietà intellettuali di Rockstar Games, su tutte quelle di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, oltre alle divisioni 2K Games e 2K Sports, publisher di titoli come BioShock, Borderlands, Civilization, WWE 2K e NBA 2K.



Secondo quanto illustrato dall'analista della società statunitense salita agli onori della cronoca videoludica per le numerose (e controverse) dichiarazioni del suo famoso affiliato Michael Pachter, le discussioni tra Take-Two Interactive e Sony sarebbero già in uno stadio avanzato, per un affare che dovrebbe coinvolgere i due colossi del settore con una capitalizzazione in borsa stimata rispettivament a 10 e 60 miliardi di dollari.



Naturalmente, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi di questa notizia che ha dell'incredibile e che, se confermata, potrebbe avere delle conseguenze a medio-lungo termine sulle operazioni condotte dalla stessa Sony in vista della next-gen e da Microsoft, già impegnata in una serie di acquisizioni, tra cui Ninja Theory, Obsidian e inXile Entertainment.