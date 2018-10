Sony è stata la compagnia videoludica che ha speso maggiormente a settembre in spot TV

Settembre è stato un mese importante per Sony dal punto di vista dell'attività pubblicitaria. La compagnia nipponica è infatti risultata essere l'azienda videoludica che ha investito la maggiore quantità di denaro durante lo scorso mese in spot TV.

iSpot.tv, compagnia che si occupa di analisi e tracciamento di dati televisi, ha osservato come Sony abbia speso 24 milioni di dollari a settembre per pubblicizzare i suoi prodotti in TV, raggiungendo un totale di 2.900 trasmissioni promozionali e 1.1 miliardi di impression (ovvero, il numero in cui effettivamente lo spot TV è stato visionato da un potenziale acquirente). Di certo, queste informazioni non risultano troppo sorprendenti, dal momento che settembre è stato il mese di Marvel's Spider-Man (ricorderete lo spot "Be Greater"), nuova esclusiva per PlayStation 4 che sta ottenendo dal lancio dei numeri di vendita oltremodo soddisfacenti per Sony ed Insomniac Games.

Al secondo posto della classifica, troviamo Microsoft, con 8.2 milioni di dollari investiti in spot promozionali e conseguenti 3.000 trasmissioni e 569.5 milioni di impression. I prodotti più pubblicizzati in questo caso sono titoli third-party con cui il colosso di Redmond ha stretto particolari accordi di marketing, tra cui troviamo NBA 2K19 e Shadow of the Tomb Raider. Chiudiamo con Nintendo, che con i suoi 4.45 milioni di dollari ha ottenuto 2.700 trasmissioni e 335.4 milioni di impression.