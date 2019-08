Sony stila la lista dei videogiochi 'Most Wanted' in arrivo su PS4 entro la fine del 2019

Il Senior Social Media Specialist di SIEA, Tim Turi, ricorda agli utenti PS4 i più importanti videogiochi in arrivo sulla piattaforma entro fine anno con una speciale lista "Most Wanted" che evidenzia i progetti più rappresentativi dell'offerta videoludica della console Sony a breve e medio termine.

La scheda informativa confezionata da Turi parte dall'ormai imminente lancio del metroidvania Control e dell'avventura horror Man of Medan per poi abbracciare i principali titoli in arrivo in autunno e in inverno su PlayStation 4, come il looter shooter Borderlands 3, la simulazione di calcio FIFA 20, la remaster dello storico MediEvil e l'epopea sci-fi Death Stranding a firma Hideo Kojima.

Control - 27 agosto

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - 30 agosto

Monster Hunter World: Iceborne - 6 settembre

Borderlands 3 - 13 settembre

FIFA 20 - 27 settembre

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - 4 ottobre

Concrete Genie - 8 ottobre

Call of Duty: Modern Warfare - 25 ottobre

MediEvil - 25 ottobre

The Outer Worlds - 25 ottobre

Death Stranding - 8 novembre

Star Wars: Jedi Fallen Order - 15 novembre

DOOM Eternal - 22 novembre

Come avrete certamente intuito scorrendo insieme a noi la lista in questione, nei "Most Wanted" di Sony con i giochi PS4 più attesi da qui a fine anno non c'è alcun riferimento alle esclusive PlayStation del calibro di The Last of Us Part 2 o Ghost of Tsushima.

Se nel caso del kolossal di Naughty Dog l'annuncio della data di uscita sembra essere ormai prossimo a giudicare dai crescenti rumor su TLOU2, ben diverso è invece il discorso legato alla nuova proprietà intellettuale di Sucker Punch ambientata nel Giappone feudale, il cui lancio, stando sempre ai leak, dovrebbe avvenire solo a fine 2020 in coincidenza, si presume, con la commercializzazione di PS5.