Sony nella storia grazie a PS5: è la prima a vendere 500 milioni di home console

PlayStation 5 ha raggiunto quota 38.4 milioni di unità vendute, soddisfacendo così le previsioni finanziarie di Sony. Superata la crisi produttiva, l'ammiraglia della casa nipponica beneficia ora di un forte slancio, che ha permesso a Sony di tagliare un nuovo record nella sua storia nel mondo del gaming.

Con le 6.3 milioni di PlayStation 5 vendute nell'ultimo trimestre, Sony ha raggiunto ben 500 milioni di console casalinghe vendute in tutta la sua storia. Si tratta della prima compagnia in assoluto che riesce a spingersi tanto in là nel settore console del mercato.

Il numero potrebbe suonarvi familiare, dal momento che la compagnia ha persino festeggiato nel 2018 il raggiungimento di 500 milioni di PlayStation vendute con una PS4 Pro in edizione limitata. Tuttavia, il vecchio conteggio teneva in considerazione anche i vari modelli di PlayStation Portable e PlayStation Vita che contribuivano alla cifra finale. In questo caso, parliamo specificatamente di console casalinghe, quindi partendo dall'originale PlayStation lanciata nel 1994 fino ad arrivare a PS5.

Se invece teniamo in considerazione tutti i modelli di piattaforme da gaming, scopriamo presto che Nintendo rimane in vetta con oltre 800 milioni di unità piazzate sino ad oggi, superando la soglia dei 500 milioni già durante la generazione di Nintendo DS e Wii.

Se sul lato hardware può dirsi totalmente soddisfatta, sembra che Sony sia preoccupata lato software a causa del calo degli acquisiti dei giochi PS5.