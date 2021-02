Sony stringe accordi second party per 329$ milioni: c'entra anche Silent Hill PS5?

Come segnalato all'interno di un post pubblicato sul forum videoludico di ResetEra, sembra che Sony abbia recentemente stretto degli accordi particolarmente impegnativi con diverse compagnie second party per arricchire il parco titoli di PlayStation 5 nel corso dei prossimi anni.

Stando alle informazioni condivise all'interno suo ultimo report finanziario, la casa di PlayStation ha raggiunto un'intesa con diverse compagnie, di cui non si fanno nomi espliciti, perché queste sviluppino dei videogiochi da pubblicare sulle sue piattaforme. L'esborso totale è particolarmente significativo: parliamo di 34,360 milioni di yen, ovvero $329 milioni di dollari USD da versare gradualmente nei prossimi sette anni, affinché dei giochi second party vengano sviluppati per conto dell'azienda nipponica.

"Alcune sussidiarie nel segmento Game & Network Services ("G&NS") hanno siglato degli accordi a lungo termine per lo sviluppo, distribuzione e pubblicazione di software videoludici", leggiamo nel report. "Questi contratti coprono diversi periodi, principalmente inclusi in sette anni. A partire dal 31 dicembre 2020, le sussidiarie si impegnano a versare 34,360 milioni di yen in ottemperanza a questi contratti".

Per giochi second party si intendono produzioni come Sackboy: A Big Adventure, Destruction AllStars, Marvel's Spider-Man (prima dell'acquisizione di Insomniac Games), Bloodborne e Demon's Souls, ovvero tutti quei titoli pubblicati esclusivamente su console PlayStation e finanziati da Sony, ma realizzati da software house non facenti parte dei suoi studi interni.

Trattandosi di un investimento così importante, è possibile che la compagnia abbia in serbo delle grosse sorprese per i prossimi mesi, e non mancano già le ipotesi allettanti che si stanno facendo strada tra le pagine di ResetEra. Tra gli utenti più speranzosi, c'è chi crede che la cifra coinvolga anche il tanto vociferato accordo con Konami per la realizzazione del nuovo capitolo di Silent Hill da pubblicare in esclusiva su PlayStation 5.