Sony stuzzica i giocatori: annuncio del PlayStation Showcase imminente?

Ormai da diversi giorni si vocifera dell'imminente annuncio del PlayStation Showcase. Dopo l'eclatante E3 di Microsoft, i giocatori che attendono con particolare fervore giochi come Horizon Zero Dawn e God of War Ragnarok si aspettano una risposta decisa da parte di Sony.

Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali di alcun tipo, sembra proprio che Sony si stia divertendo a stuzzicare i giocatori con degli enigmatici post pubblicati sui suoi canali social. Come potete osservare tramite il tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, PlayStation Italia ci invita a metterci comodi, a indossare le cuffie e rimanere sintonizzati per qualcosa di importante che "sta per iniziare".

Di cosa si tratterà? Un grande evento targato Sony è un desiderio lecito da parte della community in questo periodo dell'anno, ed è impossibile non pensare al PlayStation Showcase con 90 minuti di contenuti di cui si è parlato nei giorni scorsi. Secondo i rumor più accreditati, Sony terrà lo spettacolo digitale in una data compresa tra l'8 e il 12 luglio, e con buona probabilità sarà questo il palcoscenico adatto per togliere i veli a Ghost of Ikishima, espansione stand-alone di Ghost of Tsushima di cui, anche in questo caso, non abbiamo ancora conferme ufficiali.

Insomma non ci resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire se Sony ha davvero intenzione di tenere il suo nuovo grande show. Ci teniamo a sottolineare che gli account PlayStation delle altre regioni non hanno pubblicato nulla di simile, e che quindi il post potrebbe fare riferimento a contenuti di altra natura.