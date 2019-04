PS5: Sony svela le specifiche tecniche della console!

Non pago del clamore mediatico suscitato con l'annuncio della compatibilità di PS VR con PS5 e della conferma del fatto che la console next-gen di Sony non uscirà nel 2019, Mark Cerny di Sony approfitta dell'intervista concessa a Wired per fornire una serie di interessanti dettagli sulle specifiche tecniche di PS5.

Secondo quanto spiegato dal programmatore e designer di Sony, nella sua prossima generazione il Monolite Nero sarà equipaggiato con una CPU Zen 2 (con processo produttivo a 7 nanometri e 8 core) e con una scheda video AMD Navi che supporterà la tecnologia di Ray Tracing (non sappiamo, però, se mediante dei Tensor Core appositi o tramite altre tecniche come quelle adottate da Nvidia per le GPU RTX e GTX con architettura Pascal e Turing). Quanto al disco rigido, Mark Cerny conferma che tutti i modelli di PS5 commercializzati da Sony avranno un hard disk a stato solido, un prestate SSD che permetterà un accesso ai dati più veloce e dei caricamenti sensibilmente ridotti.

Viene inoltre confermata la retrocompatibilità con l'intera libreria di videogiochi di PlayStation 4 (anche qui, non sappiamo se tale funzione sarà estesa anche ai titoli PS3, PS2 e PSX) e il supporto a risoluzioni fino all'8K.