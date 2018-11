Sony svela un nuovo bundle PSVR: inclusi Borderlands 2 VR e Beat Saber

Sony sta evidentemente puntando molto sulla diffusione del proprio visore per la Realtà Virtuale. Dopo i numerosi sconti proposti in occasione del Black Friday, la Compagnia ha infatti svelato un nuovo interessantissimo Bundle.

Protagonisti di quest'ultimo sono due titoli molto diversi tra loro: Beat Saber, particolare rythm game a base di spade laser, e Borderlands 2 VR, la versione in Realtà Virtuale del titolo di 2K Games e Gearbox. Se il primo è già disponibile per il pubblico dallo scorso 20 novembre, il secondo è invece ancora in dirittura di arrivo. La data di lancio di Borderlands 2 VR è infatti il giorno scelto da Sony per avviare la commercializzazione di questo nuovo prodotto, che sarà dunque disponibile a partire dal 14 Dicembre.

Purtroppo, questo interessante Bundle è stato confermato soltanto per il mercato Statunitense e Canadese. Non vi sono, ad ora, conferme di una sua commercializzazione in Europa. Restiamo quindi in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Sony. Nel territorio Americano, questo nuovo prodotto sarà disponibile al prezzo di 349,99$ USA/449,99$ Canadesi. Al suo interno saranno presenti:

Un sistema Playstation VR

Una Playstation Camera

Un Disco Demo 2.0

Borderlands 2 VR (codice per riscatto in digitale)

Beat Saber (codice per riscatto in digitale)

Che ne dite, sperate che questo nuovo Bundle dedicato alla Realta Virtuale possa arrivare anche qui da noi?