Sony svela Raising Kratos: discutiamo del nuovo documentario di God of War

God of War ha da poco festeggiato il primo anniversario con diverse iniziative, tra cui la pubblicazione di un tema dinamico gratuito per PS4. Sembra tuttavia che Sony abbia in serbo anche altri piani.

Piuttosto a sorpresa ha fatto la propria comparsa sul canale YouTube ufficiale PlayStation un vero e proprio trailer, che annuncia l'imminente esordio sulla piattaforma di God of War Raising Kratos.

Il documentario celebrerà le gesta del Dio della Guerra ripercorrendo le tappe fondamentali del faticoso processo di sviluppo compiuto dal team di Sony Santa Monica per plasmare quella che, a tutti gli effetti, deve essere considerata come una delle produzioni videoludiche più illuminate di questa generazione.

Tra repentini cambi di rotta e scelte dolorose che hanno comportato l'abbandono di diverse idee previste nelle primissime fasi del progetto (dal ruolo del figlio Atreus agli ambiziosi piani sui DLC post-lancio), la strada tracciata dal team diretto da Cory Barlog ha contribuito a scrivere una delle pagine più importanti della saga action di God of War e, conseguentemente, della storia recente dei videogiochi.

Speriamo quindi di poter conoscere al più presto la data in cui sarà possibile ammirare il documentario Raising Kratos: il buon Barlog sfrutterà questa importante vetrina mediatica per annunciare il nuovo progetto in sviluppo presso gli studi di Sony Santa Monica? Nell'attesa di rispondere a questa e ad altre domande, vi lasciamo alla nostra recensione di God of War a firma di Francesco Fossetti e, naturalmente, al video di approfondimento che trovate a inizio pagina.