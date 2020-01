Sony sta sviluppando una nuova IP a tema horror per PS5?

Secondo quanto riportato dall'insider Emre Kaya, sembra che Sony Interactive Entertainment sia attualmente al lavoro su un gioco horror per PlayStation 5, una nuova IP per la prossima console casalinga.

Purtroppo i dettagli finiscono qui, il Tweet di Kaya non lascia spazio a molte interpretazioni: "solitamente non pubblico Tweet gaming (ad eccezione di Batman) ma ho sentito in giro che Sony sta lavorando su una nuova IP a tema horror", il messaggio è accompagnato dagli hashtag #PlayStation e #PS5, non è chiaro però se il progetto in questione sarà Cross-Gen e dunque in uscita anche su PS4.

L'insider parla di una nuova IP e questo tenderebbe ad escludere serie come Siren o Until Dawn per dare spazio ad un progetto completamente inedito. Il gioco misterioso sarà annunciato durante l'evento di presentazione di PlayStation 5? Nessun commento è arrivato in questo senso, tra le risposte al Tweet c'è chi ipotizza un gioco horror sviluppato da Hideo Kojima e chi parla di un possibile sequel spirituale di The Order 1886.

Non è chiaro quale sia il team responsabile di questo progetto e se lo sviluppo sia in mano ai Japan Studio o magari ad una compagnia occidentale, la curiosità è tanta, restiamo in attesa di eventuali rumor più concreti sull'argomento.