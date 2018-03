Sony taglia il prezzo del PlayStation VR Starter Pack, da domani in vendita a 299.99 euro

ha annunciato che a partire da giovedì 29 marzo, il bundlesarà disponibile in Europa al prezzo consigliato dianzichè 399.99 euro, con un taglio di ben 100 euro sul prezzo di listino.

Il PlayStation VR Starter Pack include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera e un codice per scaricare il videogioco PlayStation VR Worlds, con cinque esperienze pensate appositamente per esaltare le potenzialità della realtà virtuale di Sony. I controller PlayStation Move ed altri accessori, come il Controller AIM, dovranno essere acquistati separatamente.

Il nuovo prezzo sarà in vigore da giovedì 29 marzo in Europa presso i principali rivenditori, le grandi catene e gli store online. Sony ha approfittato dell'occasione per ricordare alcuni titoli in arrivo su PlayStation VR, tra cui Blood & Truth, Eden Tomorrow, Smash Hit Plunder, Firewall Zero Hour e Star Child, senza dimenticare WipEout Omega Collection VR, pubblicato oggi a sorpresa.

Indubbiamente un pacchetto interessante per entrare nel mondo della realtà virtuale a prezzi contenuti, per 299 euro sarà possibile acquistare il visore, l'indispensabile PlayStation Camera e una copia di PlayStation VR Worlds. Cosa ne pensate di questo taglio di prezzo?