Sony sta trasferendo dei dev kit negli USA: si tratta di PlayStation 5 Pro?

Un nuovo rumor di Tom Henderson ha anticipato l'esistenza di PlayStation 5 Pro, nuova console mid-gen che Sony dovrebbe immettere sul mercato entro la fine del 2024. In concomitanza con lo scoop del noto insider, vengono avvistate delle sospette operazioni effettuate dalla compagnia nipponica.

Secondo i registri delle spedizioni merci di Sony Interactive Entertainment, SIE Inc. Japan ha inviato una spedizione considerevole alla sua filiale SIE America con sede a San Mateo, in California, composta da 2.609 kg di materiale catalogato come "Kit di sviluppo per software di intrattenimento interattivo". Questa è in realtà la terza e più piccola spedizione di kit di sviluppo che Sony ha effettuato di recente. Durante l'ultimo periodo festivo del 2022, Sony ha spedito oltre 17.000 kg di devkit al suo team tecnico di Sony Interactive Entertainment of America a San Mateo.

Che queste operazioni siano legate alla preparazione del lancio di PS5 Pro? Naturalmente, è del tutto possibile che questi kit di sviluppo non siano per un modello mid-gen e siano invece normali devkit PS5. È bene ricordare che Sony sta espandendo la disponibilità di PS5 ovunque nel mondo e l'elenco degli sviluppatori che vogliono realizzare giochi per la piattaforma continua a crescere. Sony, pertanto, continuerà a spedire regolarmente kit di sviluppo di PS5 per garantire ai team l'hardware di cui hanno bisogno per ottimizzare e rilasciare più giochi per la console.

Sony ha fatto notevoli investimenti per semplificare la produzione di PlayStation 5 negli scorsi mesi. La società ha distribuito due revisioni che riducono il peso della console insieme ai costi di spedizione. I report di Tom Henderson affermano che Sony rilascerà una terza revisione di PlayStation 5 nel 2023 con lettore ottico estraibile, prima di arrivare al 2024 con la vociferata PS5 Pro.