Sony: nel trimestre luglio-settembre 2023, profitti in calo del 29%, ma bene PlayStation 5

L'utile operativo di Sony è sceso del 29% nel trimestre luglio-settembre 2023. I risultati del trimestre ammontano a 263 miliardi di yen (circa 1,62 miliardi di euro), al di sotto delle stime degli analisti intervistati da LSEG, calcolate per 306 miliardi di yen.

Oltre all'indebolimento dei settori finanziari, a registrare un abbassamento delle performance societarie è stata la Divisione Microchip di Sony, il cui utile è crollato del 37%, colpito dall'aumento delle spese e dal calo delle vendite di sensori di immagine, utilizzati negli smartphone.

In una conferenza stampa, il presidente di Sony, Hiroki Totoki, ha osservato che il mercato nordamericano sta mostrando un calo significativo anno dopo anno. In conseguenza di ciò, l'azienda non ritiene che possa verificarsi una ripresa del mercato nel prossimo anno fiscale.

Diversa è, invece, la situazione sul fronte delle vendite di PlayStation 5. Sony ha centrato il proprio obiettivo di vendita di 25 milioni di console PlayStation 5 quest'anno finanziario. Il colosso ha venduto 4,9 milioni di unità PS5 nel secondo trimestre, portando le vendite di quest’anno finanziario a 8,2 milioni di unità.

Nel frattempo, la società si sta preparando al lancio di PlayStation 5 Slim. Anche l'uscita del 20 ottobre di Marvel's Spider-Man 2 ha registrato risultati positivi, con cinque milioni di unità del gioco vendute, come dichiarato da Sony.