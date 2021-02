Sony ha una lista di giochi PlayStation in arrivo su PC: è compreso anche Demon's Souls?

Sony aveva dichiarato nei mesi passati di star guardando con rinnovato interesse al mercato PC, e dopo aver lanciato Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games, ha deciso di pubblicare su Personal Computer anche Days Gone, l'open world sviluppato da Bend Studio.

Sembra che la casa di PlayStation abbia davvero intenzione di espandere le proprie possibilità all'interno dell'industria videoludica, non tenendo più relegati alcuni dei suoi prodotti first party alle sue console da gioco. La compagnia nipponica sembra particolarmente interessata a pubblicare su PC quei titoli che hanno bene o male esaurito il proprio momentum su console PlayStation, e che possono quindi trovare nuova linfa vitale su una diversa piattaforma.

Le ultime dichiarazioni di Jim Ryan sembrano parlare piuttosto chiaro: "Abbiamo un'intera lista di giochi PlayStation Studios da pubblicare su PC, e cominceremo con Days Gone a partire da questa primavera".

I PC Gamer possono insomma aspettarsi nuove sorprese da parte di Sony, che potrebbe cedere alla tentazione di pubblicare, per esempio, God of War o Marvel's Spider-Man al di fuori del mondo PlayStation. Un forte indiziato in questo senso è anche Demon's Souls: come alcuni di voi ricorderanno, il primo gameplay trailer riportava anche il PC come piattaforma di riferimento del remake ad opera di Bluepoint. La dicitura fu in seguito rimossa, ed il titolo è stato pubblicato esclusivamente su PlayStation 5 a novembre 2020. Chissà però che le cose non possano cambiare nel corso dei prossimi mesi.