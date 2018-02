Sony valuta l'interesse per il cambio ID sul PlayStation Network con un sondaggio

Da anni gli utenti chiedono a gran voce la possibilità di poter modificare il propriosul PlayStation Network ha più volte fatto capire di aver pensato a questa opzione e secondo alcuni rumor la feature potrebbe essere inserita in uno di prossimi firmware di PlayStation 4, sebbene al momento si tratti solo di speculazioni incontrollate.

Nessuna certezza a riguardo ma Sony Interactive Entertainment non sembra voler prendere la questione alla leggera, tanto da aver inviato una email a tutti gli iscritti al PSN per valutare la situazione e raccogliere feedback in merito.

Nel testo, Sony specifica chiaramente che "non ci sono certezze riguardo al fatto che questa caratteristica possa essere implementata in futuro, per ora vogliamo sapere la vostra opinione in merito." E voi, cosa ne pensate? Vorreste la possibilità di cambiare il proprio ID sul PlayStation Network?