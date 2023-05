Sony venderà almeno 108 milioni di PS5, Jim Ryan è sicuro

Jim Ryan ha ovviamente aspettative molto alte per il successo commerciale a lungo termine di PS5, secondo le sue stime la console raggiungerà alla fine del ciclo vitale la quota di almeno 108 milioni di unità distribuite.

PS5 dovrebbe quindi piazzarsi tra PS1 (102 milioni) e PS4 (117 milioni), la compagnia giapponese si aspetta di "distribuire almeno 70 milioni di console PS5" nei prossimi anni, unità che si aggiungono alle oltre 38 milioni di console PS5 già distribuite dal novembre 2020 ad oggi.

"Dico 70 milioni perché penso che questa sia l'attuale user base di PS4 e speriamo di convincere una gran parti di questi a passare a PS5, tuttavia l'obiettivo è anche quello di conquistare nuovi giocatori tra coloro che non sono mai entrati nel mondo PlayStation."

Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2024) l'obiettivo di Sony è quello di vendere almeno 25 milioni di PS5, un dato importante ma basato su alcune stime interne dell'azienda, tra cui il superamento degli obiettivi di vendita prefissati per lo scorso anno fiscale, con oltre 18 milioni di PS5 distribuite. Con l'arrivo di nuovi giochi come Marvel's Spider-Man 2 e una maggior semplicità nel reperire la console nei negozi, quest'anno fiscale le vendite dovrebbero aumentare, secondo le previsioni del colosso giapponese.