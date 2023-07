Sony voleva i giochi Bethesda su PS5 per l'accordo con Microsoft su Call of Duty

Microsoft e Sony hanno raggiunto un'intesa per mantenere Call of Duty su PlayStation nonostante l'ormai sempre più probabile chisura dell'acquisizione di Activision da parte del colosso di Redmond.

Tra i vari retroscena che stanno emergendo in queste ore, abbiamo già appreso come l'originale accordo di Microsoft proposto a Sony tenesse in considerazione anche altri giochi di Activision, a parte la serie di Call of Duty. Dai documenti del processo che ha visto il testa a testa tra Microsoft e la Federal Trade Commission, emergono ora ulteriori dettagli su una particolare richiesta della compagnia nipponica.

Come potete osservare dando uno sguardo al tweet riportato più in basso, Jim Ryan aveva proposto al giudice di prendere in esame anche i giochi Bethesda, ed in particolare la loro "disponibilità o trattamento iniquo" che riceveranno alla stregua dei prodotti Activision.

Per raggiungere un punto di incontro con Microsoft sulla questione Activision, Ryan aveva richiesto non solo che si mantenesse Call of Duty (e presumibilmente altri giochi Activision) su PlayStation, ma anche che Phil Spencer e soci pubblicassero sulle sue piattaforme le produzioni Bethesda. La nota compagnia di sviluppo si accinge a celebrare il lancio dell'attesissimo Starfield e continua a lavorare silenziosamente su The Elder Scrolls VI, ma ingloba al suo interno anche tanti studi di talento come iD Software, Arkane Studios, Machine Games e altri ancora. Phil Spencer ha chiarito che valuterà di caso in caso se pubblicare i giochi Bethesda in esclusiva su Xbox o no.



A seguito della sconfitta in tribunale incassata dalla FTC, Sony si è dovuta accontentare di un accordo che assicura che Call of Duty arriverà su PlayStation per i prossimi 10 anni.