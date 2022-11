Sony voleva portare PlayStation Plus su Xbox, ma Microsoft non ha voluto?

Continua la guerra tra Microsoft e Sony: la casa di Redmond ha dichiarato che Sony può tranquillamente rafforzare PlayStation Plus per competere con Xbox Game Pass ma secondo il colosso giapponese, la situazione è ben più complessa rispetto a come è stata dipinta.

In un documento inviato al CMA inglese, Sony Interactive Entertainment specifica che "la soluzione di Microsoft che vede nell'arrivo di Xbox Game Pass su PlayStation la chiave per competere non è ideale, dal momento che Microsoft non permette a PlayStation Plus di arrivare sulle console Xbox."

Una dichiarazione, quella di Sony, in realtà piuttosto strana, e che farebbe pensare ad un possibile contatto tra le due aziende per portare PlayStation Plus sulle console Xbox. Non è del tutto chiaro quando siano state avanzate proposte di questo tipo, mentre pubblicamente Phil Spencer ha più volte ribadito la volontà di portare Xbox Game Pass su altre piattaforme, Sony da parte sua non ha mai rilasciato dichiarazioni legate alla possibilità che PlayStation Plus possa arrivare su console Microsoft, su PC o altre piattaforme.

Una guerra a distanza, quella tra Sony e Microsoft, che sembra destinata a continuare ancora a lungo, almeno fino a quando l'acquisizione di Activision Blizzard non andrà effettivamente in porto, idealmente nel corso del 2023.